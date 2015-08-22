السجن المؤبد لمزارع لاتهامه بالاتجار فى الأفيون بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "عبد الحميد.ع.ع" مزارع بالسجن المؤبد غيابيا، لاتهامه بالاتجار فى الأفيون بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محروس محمد على وعضوية المستشارين محمد جمال عبد الشافى ومحمد فوزى محمود، بأمانة سر محمود سيد.

تعود أحداث القضية إلى عام 2013 بدائرة مركز البلينا، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز البلينا تفيد بقيام المتهم بالاتجار فى الأفيون بدائرة المركز والبلدان المجاورة لها، وترويجها على عملائه، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الأفيون كانت معدة للبيع.

وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتم تحويل القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.