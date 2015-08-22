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مصدر بمرور الشرقية: إضراب أفراد الشرطة لن يؤثر على العمل داخل الوحدات

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أكد مصدر أمنى بإدارة مرور الزقازيق بمحافظة الشرقية، أن العمل منتظم بجميع وحدات مرور المحافظة، مضيفاً أن عددا من الأفراد بإدارة المرور انضموا لزملائهم فى إضرابهم السلمى، أمام وداخل ديوان مديرية أمن الشرقية، للمطالبة بحقوقهم المادية.

وفى سياق متصل، انتظم العمل بمركز شرطة منيا القمح، بعد أن نقل الأفراد وقفتهم لديوان المديرية، للمطالبة بحقوقهم المتمثلة فى العلاج بمستشفيات الشرطة وزيادة بدل مخاطر العمل، وصرف الحوافز والعلاوات المتأخرة وحافظ قناة السويس أسوة بالقوات المسلحة، وسرعة الموافقة على التدرج الوظيفى للخفراء ومساواة الأفراد والخفراء والمدنيين فى حالات تحويلهم إلى مجالس تأديبية.

وقال الأمين شريف رضا، عضو نادى إتحاد الشرطة بالشرقية، إن الأفراد لن يفضوا اعتصامهم إلا بعد تنفيذ مطالبهم ولن يتقبلوا أى وعود زائفة كما حدث معهم من قبل، وتابع: "الوقفة مستمرة حتى يتحقق الغرض منها".

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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