ننشر نص كلمة «قاضي اقتحام قسم العرب» ببورسعيد

بدء رئيس محكمة جنايات بورسعيد المستشار محمد سعيد الشربيني، حديثه قبيل النطق بالحكم على مرشد جماعة الإخوان محمد بديع و190 آخرين فى قضية اقتحام قسم العرب ببورسيعد، بذكر آيتين من القرآن الكريم من سورة القصص من قول الحق ( وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون ( 69 ) وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون ( 70 ) ).

وتابع «الشربيني»، تشير المحكمة أولا أنها لا تحاكم فكرًا أو عقيدًة، لكن إذا تحول هذا الفكر إلى أفعاٍل ماديٍة تكون جريمًة يعاقب عليها القانون، فقد وجب إعماله، على من تثبت التحقيقات أنه مذنب ويستحق العقاب، ووفقًا لنص المادة 86 مكرر من قانون العقوبات التي تناولت أرقامها تحقيقات النيابة العامة وإجراء المحاكمة ومرافعة الدفاع، فإن المقصود بتلك الجماعة وفق ما ثبت بالأوراق إنما هي جماعة الإخوان المسلمين وهي حقيقة وواقعًا ماديًا وجدت في الجتمع المصري وقد تأسست تلك الجماعة وأنشأت عام 1928 ميلاديًا، وأعلنت أن لها أهدافًا إجتماعية ودينية دون أن تحدد لها هدفا سياسيًا ترمي إليه وعلي هذا الأساس نشطت وغزت قلوب وعقول شعب مصر الطيب الكريم، وما أن تيقنت أنه قد أصبح لها أنصار ومؤيدون وشعرت أنها كسبت شيئا من رضاء بعض من الناس.

وأضاف، حتى أظهر القائمون على أمرها عن أغراضهم الحقيقة وهى الوصول إلي الحكم وتغيير النظم المقررة في البلاد، ولقد إتخذت هذه الجماعة في سبيل الوصول إلي أغراضها طرقًا شتى، وأساليب مختلفة، وأفعال مخالفة، يسودها طابع العنف ويعاقب عليها القانون. وتاريخ تلك الجماعة مليئ بتلك الأحداث والأفعال المخالفة التي دونتها المحكمة في أسباب هذا الحكم وهي من واقع ما قدمه الدفاع من مستندات وأوراق في القضية، ولأدلل علي ذلك، ما تضمنته وقائع هذه القضية، فقد ثبت للمحكمة وأستقر في عقيدتها يقينًا أن هناك من بين المتهمين من أرتكبوا جرائم توافرت أركانها القانونية من واقع أدلة مادية وقرائن تمثلت في تقارير فنية وأقوال الشهود وضبط متهمين متلبسين وحال إرتكابهم للجريمة بل وفي إقرار بعض المتهمين بتواجدهم في المسيرة التي توجهت صوب قسم شرطة العرب لإقتحامه لقتل من فيه والإستيلاء على مافيه وإقرار البعض الآخر بالتطوع في تلك الجماعة للتدريب على العنف والقتال ويؤكد ذلك أيضًا قيام أهالي مدينة بورسعيد الباسلة بضبط بعض المتهمين وهم يعتدون على المحلات والسيارات الخاصة المتواجدة بمحيط قسم شرطة العرب وقد قاموا بعد القبض عليهم بتسليمهم لقوات الجيش والشرطة.

وأسترسل رئيس المحكمة “كما قام الأهالي أيضًا بضبط سيارًة كان يقودها أحد المتهمين بها عبوات وزجاجات مولوتوف وأثار مواد بترولية، وأيضا من محاضر ضبط بعض المتهمين وتفتيش منازلهم الحصول على أوراق ومكاتبات ومقالات وأسطوانات مدمجة و”هارد ديسكات” وجميعها تحمل عناوين منها برنامج معسكر تدريب لعناصر جماعة الإخوان المسلمين، وتوجيهات تربوية لعناصر الإخوان المسلمين خلال أحداث الثورة وموقف الجماعة ما بعد الثورة، ومذكرات بعنوان تفعيل العمل المسجدي وتفعيل نشاط جماعة الإخوان المسلمين داخل المساجد، ومذكرة مكونة من 94 صفحًة بعنوان الإخوان المسلمين في بورسعيد، مذكرة بخط اليد تتضمن إستراتيجية الأخوان المسلمين في الأستيلاء على الحكم، وأوراق أخرى تتضمن رسائل إلى الإخوان المسلمين حول الدعوة لإصدار إعلان دستوري، وأخيرًا فإن المحكمة ومن منطلق مسئوليتها أمام الله وأمام شعب مصر الكريم تعاود وتكرر نداءها إلي شباب هذه الأمة المخلصين لها في كل مكان وفي كل طائفة وفي كل جماعة أن جاهدوا أنفسكم فجهاد النفس هو الجهاد الأكبر وحافظوا على مصر وأخلصوا لها ودافعوا عنها بأرواحكم وفكركم الرشيد وتذكروا جميعا أيها المصريون حتى تطمئن قلوبكم وتهدأ نفوسكم تذكروا قول رجل صالح أنه لا يحكم أحد في ملك الله إلا بمراد الله جل في علاه، وتابع موجهًا نظره إلى المرشد العام للأخوان المسلمين والمتهمين “كونوا علي يقين أن مصر محفوظة بقدرة الله وعنايته وهي في أمٍن وأماٍن وفي رباط إلى يوم القيامة بفضل الله وعطاء رجالها وأبنائها المخلصين.