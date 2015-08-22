بالصور.. تكريم الفائزين فى 7 ألعاب بختام بطولة المدن الجديدة فى العاشر

اختتمت أول بطولة لأندية المدن الجديدة برعاية مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان على أرض نادى الصفوة مساء أمس، بتكريم النوادى الفائزة بالمراكز الأولى فى 7 ألعاب "كرة القدم، واليد والقدم الخماسى، والكاراتية، والكونغ فو وتنس الطاولة وألعاب القوى لاختراق الضاحية".

وشارك فى تكريم الفائزين، رموز مدينة العاشر ولجنة التنظيم للبطولة برئاسة أحمد حسان، ومن مجلس الأمناء المهندس مدحت شهاب وأحمد صبرى وصبرى الجبالى، ومحمد عزت وأحمد الخطيب مسئول ملف التعليم بمجلس الأمناء وأحمد المسلمى، وعادل إسماعيل ورئيس حى الأردنية المهندس محمد حلاوة وأهالى المشاركين فى البطولة.

وكان المركز الأول فى البطولة بلعبة كرة القدم التى شارك فيها 14 ناديا من نصيب مركز شباب بلبيس، أما المركز الثانى فكان من نصيب مركز شباب العاشر من رمضان، وفى كرة اليد فاز نادى المستقبل، والمستقبل 98 بالمركز الأول على 6 أندية، فيما حصد نادى الصفوة 2002 على المركز الأول بمواليد 2000 فى التنافس بين 8 أندية، أما القدم الخماسى فوق الـ35 سنة ففاز بالمركز الأول فيها مركز شباب بلبيس والمركز الثانى مركز شباب العاشر.

وفى الكاراتية تنافس 11 ناديا من الأشبال والناشئين والشباب وفاز بها نادى الصفوة بالمركز الأول فى جميع المراحل، وحصد مركز شباب العبور المركز الثانى، أما الكونغ فو ففاز بالمركز الأول ساندا مركز شباب البدر، وحصد مركز شباب العبور على المركزالثانى، وفى كونغوفو أساليب فاز نادى الصفوة بالمركز الأول، وفى تنس الطاولة والتى تنافس فيها 11 ناديا فوق الـ35 ففاز نادى الرواد بالمركز الأول، ومركز شباب العبور بالمركز الثانى، ونادى الصفوة بالمركز الثالث، فيما حصد الرواد المركزين الأول والثانى فى تنس الطاولة لتحت السن، أما ألعاب القوى اختراق ضاحية ففاز بها مركز شباب العبور بالمركز الأول ونادى الصفوة بالمركز الثانى.

وافتتح حفلة نهائى البطولة باستعراض رياضى لـ14 ناديا من أندية المدن الجديدة "الشروق، وبدر، وأكتوبر، والمستقبل، والطلائع، العبور، القاهرة الجديدة، وزايد" وبعض المدن الأخرى، ثم عرض جمباز لنادى المستقبل وفرقة الشرقية للفنون الشعبية، وتم توزيع الجوائز وتكريم الفائزين فى مناخ يسوده الفرحة بنجاح أول بطولة للمدن الجديدة استضافتها مدينة العاشر من رمضان على مدار أسبوع فى منافسة شديدة بين 14 ناديا بـ14 مدينة من المدن الجديدة.



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منصة التكريم فى نهائى البطولة قبل توزيع الجوائز وإعلان الفائزين



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أحمد حسان رئيس لجنة التنظيم يسلم كأس البطولة للفائزين بالمركز الأول والفرحة تعلو وجهوهم



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أحمد الخطيب راعى البطولة يسلم الكأس للفرق الفائزة



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استعراض الختام لنادى المستقبل



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استعراض الكاراتية فى نهائى بطولة الأندية الجديدة



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رئيس مجلس إدارة نادى الصفوة ورئيس لجنة الشباب بمجلس الأمناء خلال الحفل الختامى