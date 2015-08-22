مصدر أمنى: تنظيم الإخوان وراء تظاهر عدد من أمناء الشرطة بالشرقية

أكد مصدر أمنى مسئول أن مجموعة من عناصر تنظيم الاخوان الارهابى وراء تحريض عدد من أمناء الشرطة بمديرية أمن الشرقية على التظاهر ووقف العمل بعدد من أقسام ومراكز الشرطة بالمديرية.

وأضاف المصدر الأمنى فى تصريح اليوم السبت، أن أجهزة المعلومات رصدت قيام عدد من عناصر التنظيم الارهابى بتحريض عدد من أمناء الشرطة على التظاهر ووقف العمل بالمواقع الشرطية، مقابل مبالغ مالية تم دفعها لهم.

وشدد المصدر الأمنى على أن وزارة الداخلية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المحرضين والمشاركين فى التظاهرة، والتى أدت الى تعطيل العمل بعدد من أقسام ومراكز الشرطة والتأثير سلبا على مصالح المواطنين المترددين على تلك الأقسام والمراكز.

وكان عدد من أمناء وأفراد وخفراء الشرطة بمديرية أمن الشرقية، قد نظموا اليوم السبت وقفة احتجاجية أمام ديوان عام المديرية؛ للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية والوظيفية، وقاموا بوقف العمل داخل مركز شرطة منيا القمح، وقسمي شرطة أول وثان الزقازيق، وشرطة النجدة، ومبنى شرطة المرور وإدارة الترحيلات.