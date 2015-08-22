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مظاهرة بنيويورك إحياءً للذكرى الثانية لمجزرة "الغوطة" بسوريا

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مظاهرة بنيويورك إحياءً للذكرى الثانية لمجزرة "الغوطة" بسوريا مظاهرة بنيويورك إحياءً للذكرى الثانية لمجزرة "الغوطة" بسوريا
نظم المجلس السورى الأمريكى، اليوم السبت، مظاهرة فى نيويورك فى ميدان "تايمز سكوير"، وذلك لتسليط الأضواء على مجزرة "دوما" التى وقعت يوم الأحد الماضى وإحياء الذكرى السنوية الثانية لمجزرة "الغوطة" الكيماوية بسوريا.

وعبر المتظاهرون- حسبما أفادت قناة "العربية" - عن غضبهم من الإدارة الأمريكية والأمم المتحدة لعدم تحركهما بحزم لوضع حد لجرائم النظام السورى، واضعين على عاتقهما معظم مسئولية ما آلت إليه الأمور فى الأزمة السورية الراهنة.

وأضاء المتظاهرون الشموع لضحايا مجزرة الغوطة، ثم وقفوا دقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا هذه المجزرة.

وكان الطيران الحربى السورى قد نفذ الأحد الماضى عدة ضربات على سوق شعبية فى دوما فى الغوطة الشرقية قرب دمشق، مما أسفر عن مقتل نحو مئة شخص غالبيتهم من المدنيين.
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