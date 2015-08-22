أخبار عاجلة

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مستوطنون إسرائيليون يهاجمون مزارعين فلسطينيين جنوب نابلس

Google+ Print
مستوطنون إسرائيليون يهاجمون مزارعين فلسطينيين جنوب نابلس مستوطنون إسرائيليون يهاجمون مزارعين فلسطينيين جنوب نابلس
هاجم مستوطنون إسرائيليون اليوم السبت، مزارعين فلسطينيين فى قرية قصرة جنوب نابلس. وقال مسئول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس إن مستوطنين هاجموا المزارعين فى قرية قصرة، وأن مواجهات اندلعت بين الأهالى والمستوطنين.

وأكد شهود عيان فى القرية أن الأهالى ولجان الحراسة الشعبية تصدوا للمستوطنين الإسرائيليين ومنعوهم من الاعتداء على أحد الأشخاص وسرقته، وأضافوا أن قوات الاحتلال الإسرائيلى هرعت إلى المنطقة، وشرعت فى إطلاق الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه الأهالى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365