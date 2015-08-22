مستوطنون إسرائيليون يهاجمون مزارعين فلسطينيين جنوب نابلس

هاجم مستوطنون إسرائيليون اليوم السبت، مزارعين فلسطينيين فى قرية قصرة جنوب نابلس. وقال مسئول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس إن مستوطنين هاجموا المزارعين فى قرية قصرة، وأن مواجهات اندلعت بين الأهالى والمستوطنين.

وأكد شهود عيان فى القرية أن الأهالى ولجان الحراسة الشعبية تصدوا للمستوطنين الإسرائيليين ومنعوهم من الاعتداء على أحد الأشخاص وسرقته، وأضافوا أن قوات الاحتلال الإسرائيلى هرعت إلى المنطقة، وشرعت فى إطلاق الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه الأهالى.

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