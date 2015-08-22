المقاومة الشعبية اليمنية تحرر موقعا استراتيجيا فى البيضاء

حررت المقاومة الشعبية اليمنية اليوم السبت منطقة استراتيجية من قبضة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح بمحافظة البيضاء وسط البلاد.

وقالت مصادر صحفية من البيضاء لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن المقاومة مدعومة بالجيش الموالى للرئيس عبد ربه منصور هادى، حررت منطقة "عقبة ثرة" الاستراتيجية التى تفصل محافظة أبين جنوب اليمن عن محافظة البيضاء، وأمنت الطريق حتى منطقة بركان.

وأوضحت أن المقاومة تتمهل فى التقدم نحو المناطق الأخرى لأن الحوثيين وقوات صالح قاموا بزرع ألغام كثيرة فى الطرق والمناطق التى احتلوها اضافة لانتشار مئات القناصة التابعين لهم".

و أشارت المصادر إلى سلسلة غارات جوية نفذها طيران التحالف على تجمعات الحوثيين وقوات صالح بمواقع تابعة للواء 117 وعلى جبل قلعة رداع بمديرية مكيراس.

وتشهد محافظة البيضاء مواجهات عنيفة بين المقاومة والحوثيين، بعد زحف الاخيرين اليها والسيطرة على اجزاء واسعة منها.

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