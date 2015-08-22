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الصليب الأحمر:عشرات القتلى فى غارات ومعارك الجمعة فى تعز باليمن

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الصليب الأحمر:عشرات القتلى فى غارات ومعارك الجمعة فى تعز باليمن الصليب الأحمر:عشرات القتلى فى غارات ومعارك الجمعة فى تعز باليمن
قالت اللجنة الدولية للصليب الاحمر السبت أن عشرات اليمنيين معظمهم من المدنيين قتلوا الجمعة فى غارات جوية للتحالف العربى بقيادة وفى معارك برية فى تعز ثالث مدن البلاد.

وقالت الناطقة باسم اللجنة فى اليمن ريما كمال لوكالة فرانس برس انه من المستحيل وضع حصيلة دقيقة للضحايا لان هناك اشخاصا "ماتوا او ما زالوا احياء تحت الأنقاض".

وأضافت أن "زميلى (فى تعز) تلقى معلومات تفيد أن هناك حتى ظهر الجمعة 50 قتيلا وفى المساء (ارتفعت حصيلة القتلى) إلى ثمانين".
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مصر 365

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