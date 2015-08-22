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سماع أقوال سودانيين مصابين فى اشتباكات مع زملائهم أمام نقابة الصحفيين

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سماع أقوال سودانيين مصابين فى اشتباكات مع زملائهم أمام نقابة الصحفيين سماع أقوال سودانيين مصابين فى اشتباكات مع زملائهم أمام نقابة الصحفيين
يستمع أحمد الموجى، وكيل نيابة قصر النيل لأقوال طالبين يحملان الجنسية السودانية أصيبا بجروح قطعية فى الرأس فى واقعة الاشتباكات التى دارت بينهم وبين آخرين من زملائهم أمام نقابة الصحفيين.

كان محيط نقابة الصحفيين شهد اشتباكات بالأسلحة البيضاء بين مجموعة من الأشخاص يحملون الجنسية السودانية، مما أسفر عن ضبط 11 طالبا بينهم مصابان وبحوزتهما أسلحة بيضاء، وحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يذكر أن الطالبين المصابين تم نقلهما على الفور إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج، وتم تحرر التقرير الطبى المناسب للمجنى عليهما والذى ورد فيه إصابتهما بجروح فى الرأس.

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مصر 365