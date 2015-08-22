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تجديد حبس المتهم بقتل والدته فى البدرشين 15 يوماً

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تجديد حبس المتهم بقتل والدته فى البدرشين 15 يوماً تجديد حبس المتهم بقتل والدته فى البدرشين 15 يوماً
أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتجديد حبس "تامر.ا" 34 سنة والمتهم بقتل والدته "نادية.م" 53 سنة بعدما اكتشف زواجها من زميلها بالعمل دون علمه 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

كانت النيابة قد تسلمت تحريات الأجهزة الأمنية التى أكدت صحة الواقعة، وأن المجنى عليها تزوجت من زميلها رسميا إلا أن رفض أبنائها للزواج دفع المتهم لقتلها.

كان اللواء مجدى عبد العال، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من مستشفى البدرشين بوصول ربة منزل مصابة بشق فى الرأس وتهشم فى الجمجمة وفارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث، وتبين أن نجل القتيلة وراء ارتكاب الجريمة، حيث تبين أنه يدعى "تامر . ا . ا . ع 34 سنة" موظف، وأنه تعدى على والدته "نادية . م . ع . ح 53 سنة" موظفة بالإدارة الزراعية بآلة حادة "فأس" بسبب زواجها بزميل لها بالعمل دون علمه، مما أدى إلى إصابتها بجرح قطعى وكسر بالجمجمة وإصابات بالرأس، مما أدى إلى وفاتها بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

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مصر 365