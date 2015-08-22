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غرامة من مائتين إلى 5 آلاف لكل من يلقى القمامة بشوارع الأقصر

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غرامة من مائتين إلى 5 آلاف لكل من يلقى القمامة بشوارع الأقصر غرامة من مائتين إلى 5 آلاف لكل من يلقى القمامة بشوارع الأقصر
أصدر محمد بدر محافظ الأقصر قرارًا بتوقيع غرامة قدرها مائتا جنيه للمارة وخمسة آلاف جنيه لغيرهم من المخالفين على كل من ألقى، أو قام بوضع القمامة أو القاذورات أو المياه القذرة أو المخلفات فى غير الأماكن المحددة لها، ويضاعف هذا المبلغ بتكرار الجريمة، فى إطار السعى للحفاظ على نظافة الأقصر والحفاظ على البيئة.

يأتى هذا فى إطار الإجراءات التى تقوم بها محافظة الأقصر لتطبيق منظومة النظافة الجديدة، يقول العميد أحمد طارق مسئول المتابعة الميدانية بالمحافظة "إنه تم البدء بمدينة الأقصر وتقسيمها إلى 5 قطاعات حيث تعتمد المنظومة على القيام بأعمال الفصل من المنبع، بالجمع ثم النقل".

نظمت محاضرات توعية لـ400 من العاملين فى المنظومة الجديدة، وتم التخطيط لتنفيذها على مراحل بشوارع المحافظة، فالعمال يقومون بجمع القمامة من المنازل مرتين فى اليوم مرة فى التاسعة صباحا والمرة الثانية فى الرابعة عصرا، وفى حى وسط تم البدء بشارع كيلوباترا وفى منطقة شوارع المدينة المنورة تم البدء بشارع مضرب الأرز وفى حى مطار منطقة منشأة العمارى.

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مصر 365