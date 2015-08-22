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حى غرب شبرا الخيمة: رفع 100 طن من أنقاض مقر الأمنى الوطنى خلال ترميمه

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اكد سيد موسى رئيس حى غرب شبرا الخيمة، بدء ترميم مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة، بعد إزالة مخلفات التفجير الإرهابى والأنقاض الناتجة عن أعمال هدم الحوائط، والتى رأت لجنة الترميم ضرورة هدمها نهائيا وإعادة بنائها من جديد.

وقال موسى إنه تم رفع 100 طن من الأنقاض ومخلفات الهدم بمبنى الأمن الوطنى، مؤكدًا أن المبنى سليم إنشائيا وآمن تماما، ولكنه يحتاج إلى ترميم فقط بعد أن أصيب بأضرار دمرت بعض الحوائط والتكييفات.

وبشأن المنازل المتضررة من الانفجار، أكد أنه تم حصر العقارات المتضررة وتبين وجود ضرر فى 5 عمارات بواقع 100 شقة، حيث تسببت الموجة الانفجارية فى تحطم الأبواب والنوافذ بتلك الشقق، مؤكدًا أن أعمال ترميمها لا تستوجب إخلاء السكان منها.

وأضاف رئيس حى غرب شبرا الخيمة أنه تم تكليف مقاول بشكل عاجل لإصلاح الأضرار التى لحقت بمبنى مجمع محاكم شبرا الخيمة، والتى تسببت فى تحطم 300 شباك واستراحات وكلاء النيابة والمحامين وبوفيهات المبنى.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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