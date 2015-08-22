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ننشر شروط القبول بالمدن الجامعية فى جامعة السادات

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ننشر شروط القبول بالمدن الجامعية فى جامعة السادات ننشر شروط القبول بالمدن الجامعية فى جامعة السادات
أعلنت جامعة مدينة السادات عن شروط القبول بالمدن الجامعية للعام الدراسى الجديد، تمهيدا لإجراء الكشوف الطبية على الطلاب والتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، وبدأت الإدارة العامة للمدن الجامعية تجهيز وصيانة الغرف، استعدادا لاستقبال الطلاب مع الأسبوع الأول للدراسة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عصام الدين متولى نائب رئيس جامعة مدينة السادات لشئون التعليم و الطلاب أنه تم وضع الشروط والقواعد لقبول الطلاب على موقع الجامعة، ومنها ألا يكون الطالب أو الطالبة متزوج أو سبق له الزواج، وألا يكون الطالب أو الطالبة مستنفذا لمرات الرسوب، وألا يكون موقع على الطالب أو الطالبة إحدى العقوبات التأديبية من إدارة الجامعة أو الكلية المقيد بها أو المدن الجامعية.

ويشترط أن يكون الطالب أو الطالبة ناجحا ومنقولا للمستوى الأعلى بدون مواد، وأن يكون الطالب أو الطالبة ناجحا و منقولا للفرقة الأعلى بدون مواد، وأن يكون مقيدا نظاميا بإحدى كليات الجامعة، كما يشترط أن يكون الطالب من خارج النطاق الجغرافى المعمول به، مشيرا إلى أن الاختبارات الطبية سيتم البدء فيها بعد التسجيل وإعلان النتائج بالإدارة الطبية بالجامعة.

ومن جانبه أكد سيف النصر محمد نافع مدير عام المدن الجامعية على حرص الجامعة على تجهيز الغرف بشكل كامل و صيانة جميع المكاتب والأسرة والشبابيك، وذلك بالعديد من المبانى بالمدن الجامعية، كما أعرب عن اهتمام الجامعة بالتجهيز والإعداد لتقديم ثلاث وجبات يومية للطلاب المقبولين بالمدن الجامعية على مدار العام، وأضاف أن الجامعة حريصة على توفير جميع أسباب النجاح للطلاب المقيم بالمدن الجامعية.

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مصر 365