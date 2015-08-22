تأجيل محاكمة مرسي و 10 آخرين في «التخابر مع قطر» لجلسة 24 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار “محمد شيرين فهمي “، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول و 10آخرين في قضية ” التخابر مع قطر ” لجلسة 24 أغسطس، بعد تبين عدم حضور اللواء “رأفت شحاتة ” الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات العامة وفق ما أفاد به ممثل النيابة خلال مستهل جلسة اليوم التي كانت مخصصة لسماع شهادته.

وقررت المحكمة، التأجيل لسماع شهادة اللواء “شحاتة” و اللواء اسامة سعد وكيل المخابرات العامة فضلاً عن الاستماع لإفادات اللواء “أحمد حلمي عزب” مساعد وزير الداخلية للأمن العام

وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.