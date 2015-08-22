5 نصائح لعمال البناء خلال الطقس الحار.. أهمها ارتدى القفاز

عمال البناء تلك الشريحة الكادحة التى تعانى من حر الصيف، وصقيع الشتاء، يجب عليهم الحذر أثناء أداء أعمالهم حتى لا يتعرضون لمشكلة صحية، جلدية أو نتيجة التعرض المباشر لآشعة الشمس الحارقة لفترات طويلة مما يجعله عرضة للإصابة بضربات الشمس أو الالتهابات الجلدية، أو الجفاف وارتفاع درجات الحرارة.>لعامل البناء تنصحك الدكتورة هبة صلاح أخصائية التغذية بضرورة اتباع عدة نصائح واعتبارات صحية، تجعلك فى مأمن أثناء عملك من آشعة الشمس الحارقة ومنها :

- ارتد قفازا واقيا يقى يديك من مواد البناء التى قد تسبب لك طفحا جلديا.

>- لا تذهب لموقع عملك إلا بعد تناول إفطار صحى مكون من خبز أسمر وفول، أو زبادى.

>- -اصطحب معك مجموعة من الفاكهة المنوعة وتناول إحداها بين الحين والآخر، كالخوخ والبرتقال، والمانجو.

>- اهتم بشرب المياه أثناء العمل بكميات كبيرة.

>- بين الحين والآخر اغسل رأسك وشعرك ووجهك وجبهتك بالمياه الباردة.

>- ارتد قبعة واقية من الشمس، لتقى وجهك وعيونك من آشعة الشمس.

>- ارتد نظارة واقية خاصة لعمال البناء.