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أخصائية نفسية: تبادل الزيارات يدعم الترابط العائلى والإنسانى

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أخصائية نفسية: تبادل الزيارات يدعم الترابط العائلى والإنسانى أخصائية نفسية: تبادل الزيارات يدعم الترابط العائلى والإنسانى
الخروجات والزيارات معناها ومغزاها أبلغ بكثير من رسائل الهاتف أو مكالمات الموبايل، أو رسائل الفيس بوك، لذا تنصح الدكتورة نهى شعبان الأخصائية النفسية بضرورة الاهتمام بالتركيز على الخروجات والتنزه مع الأصدقاء والمقربين والأهل، بدلا من الاكتفاء بالتواصل عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وتابعت نهى، مؤكدة على أن التواصل بشكل مباشر من خلال الخروجات أو التنزه أو الالتقاء، يساعد على توثيق العلاقات، والشعور بشعور تواصلى رائع يدعم علاقات الأصدقاء والمقربين، كما أنه يقرب الفكر والروح لمرور الأصدقاء ببعض المواقف المشتركة المفاجئة التى يواجهونها معا.

وتابعت أخصائية النفسية أن التواصل المباشر يساعد على إمداد العلاقات بثقة شديدة، تجعل الشخص واثقا ومعتدا بعلاقته الاجتماعية مع الآخر، لذا يصعب التخلى عنه، أو التفكر فى إنهائها بسهولة.

فالعالم الواقعى يتلف عن العالم الافتراضى التكنولوجى، والذى يسمح على حد تعبير أخصائية النفسية، بالعديد من الممارسات المتهورة، على عكس الواقع، الذى يهتم بالوقائع وإعطاء الفرص، أما الخيال فيمكن تغييره فى لحظة، فيمكن إنهاء التواصل مع شخص والاختفاء عنه دون رجعة، مثلما بدأت العلاقة والتواصل عبر العالم الافتراضى.
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