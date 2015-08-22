ورشة عمل لمؤسسة الجنوب بسوهاج لتأهيل الشباب لخوض انتخابات المجالس المحلية

أقامت مؤسسة الجنوب للدراسات الاجتماعية والاقتصادية بسوهاج ورشة عمل لتأهيل شباب جنوب الصعيد لخوض انتخابات المجالس المحلية القادمة.

وقال عبد الرحيم عوض الله رئيس مجلس أمناء المؤسسة، إن الورشة حضرها 40 متدربا من محافظات أسوان والأقصر وقنا سوهاج وحاضر فيها "محمد منصور" "خبير فى الموازنة العامة " و"حلمى الراوى" باحث فى الموازنة العامة وحضرها بعض الكوادر الشبابية المهتمة بالعمل السياسى والعمل فى مجال محاكاة المجالس المحلية بهدف إعداد كوادر فاعلة من الشباب تقود المحليات فى المرحلة القادمة لتحسين أداء المجالس المحلية وتفعيلها خاصة فى خدمة قرى جنوب الصعيد.