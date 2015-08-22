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مدير أمن دمياط يعلن رأس البر مدينة خالية من الدراجات البخارية

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أمر اللواء فيصل دويدار مدير أمن دمياط، باستمرار الحملات الأمنية المكثفة على الدراجات البخارية والإشغالات بمدينة رأس البر وإعلان مصيف رأس البر مدينة خالية من الدراجات البخارية.

تحركت حملة مكبرة فجر اليوم برئاسة اللواء حسام الدين عبد السلام مساعد مدير الأمن، اشترك فيها العقيد عمرو الفداوى مأمور قسم رأس البر وضباط مباحث القسم والمقدم إسلام كمال وكيل إدارة مرور دمياط وضباط مرور دمياط وضباط مكافحة جرائم الآداب العامة وضباط المرافق.

أشرف مدير الأمن على تنفيذ الحملة والتأكيد على تحقيق أهدافها، حيث استمرت الحملة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 79 دراجة بخارية ما بين موتوسيكلات وبتش باجى وتروسيكل، تم التحفظ عليها وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

يأتي ذلك استجابة لشكاوى المواطنين من أبناء محافظة دمياط والمصطافين وتنفيذا لقرار محافظ دمياط بمنع دخول الدراجات البخارية إلى مصيف رأس البر.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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