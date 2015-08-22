محافظ الأقصر يحظر إقامة أية منشآت أو مبانى على ضفتى النيل

أصدر محمد بدر، محافظ الأقصر، اليوم السبت، قرارا بحظر إنشاء أو إقامة أى مبان ثابتة على جسور النيل والجزر الواقعة داخل مجراه وفوق المسطحات التى تنحسر عنها المياه بصفة مؤقتة أو دائمة وذلك فى مسافة 30 مترا من خطوط تهذيب حرم نهر النيل.إعلان - Ads إعلان - Ads
يأتى ذلك وفقا لما تحدده وزارة الموارد المائية والرى وتُستثنى من ذلك المنشآت الخاصة بمحطات مياه الشرب والكهرباء والأعمال ذات النفع العام وأعمال تعدية الكوابل بأنواعها بعد الموافقة عليها من اللجنة العليا لتراخيص النيل واعتمادها من وزير الموارد المائية والرى.