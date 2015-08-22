ضبط 10 قطع سلاح بدون ترخيص و1750 مخالفة مرورية بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط عدد من الأسلحة والمواد المخدرة والمخالفات المرورية خلال حملة شنتها المديرية لضبط الخارجين عن القانون والأسلحة غير المرخصة.

وأسفرت نتائج الحملة عن ضبط 1570 مخالفة مرورية، وضبط 24 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية

>وضبط 10 قطع سلاح عبارة عن 5 بنادق آلية وخرطوش و5 فرد محلى الصنع و33 طلقة نارية، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

فيما تم ضبط 21 لفافة بانجو بحوزة عاطل بالمنيا بقصد الاتجار، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.