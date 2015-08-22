مصرع شخصين وإصابة 16 فى 3 حوادث متفرقة بالإسماعيلية

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 16 آخرون بإصابات مختلفة نتيجة وقوع 3 حوادث مختلفة بمحافظة الإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع 3 حوادث تصادم بدائرة المحافظة.

الحادث الأول شهده طريق الإسماعيلية – السويس الصحراوى بمنطقة وصلة أبوسلطان دائرة مركز فايدوهو انقلاب سيارة سوزوكى رقم 7852 أسفر عنه مصرع سلوى تهامى 15 سنة وهالة سعد 34 سنة وأصيب كل من أحمد محمد على 13 سنة ودينا أشرف محمد 21 سنة وأحمد سعيد حسن 33 سنة ومحمد عاطف 20 سنة وأشرف محمد سعيد 50 سنة وشيماء محمد على 16 سنة وهدى محمد سعيد 44 سنة.

والحادث الثانى شهده طريق الإسماعيلية – الزقازيق الزراعى وهو انقلاب سيارة ملاكى أمام منطقة مفارق خيرى دائرة مركز شرطة ابوصوير مما أدى إلى إصابة كل من رحمة جمال مسلم 20 سنة وجمال مسلم 50 سنة وعيد ابو هاشم عطية 36 سنة والطفل وكريم إبراهيم عطية 4 سنوات والطفل ادهم أحمد فتحى 8 سنوات.

والحادث الثالث شهدته مدينة الإسماعيلية وهو انقلاب سيارة ملاكى دائرة قسم ثالث الإسماعيلية، وأسفر عنه إصابة كل من محمود خالد محمد 23 سنة وعمرو جمال محمد 16 سنة ويوسف نصر فهمى 15 سنة وعمرو عبد الرحمن عبد الرحمن 14 سنة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى أماكن البلاغات وتم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام.

وقال مصدر طبى إن الإصابات تنوعت ما بين كدمات وسحجات وكسور وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.