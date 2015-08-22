أخبار عاجلة

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. إخلاء بلوك 2 مدخل 2 الغلبونى بالقبارى لخطورته على السكان

Google+ Print
أخلى حى غرب برئاسة العميد محمد أبو شبانة أهالى بلوك 2 مدخل 2 الغلبونى بالقبارى، والصادر له قرار هدم حتى سطح الأرض لما به من خطورة، ويخشى من انهياره فى أى وقت على المارة والعمارات المجاورة، وتم إخلاء سكان البلوك وقطع المرافق عن البلوك من كهرباء ومياه.

من جهة أخرى، قامت المحافظة بتوفير عدد 10 شقق بمساكن زاوية عبد القادر، وتم تسكين أهالى البلوك بهم وتبقى عدد 4 محلات جار عرض وضعهم على إدارة الشئون القانونية لاتخاذ القرار فيما يضمن حقهم وحق الجهة الإدارية فى التنفيذ وإزالة الخطورة الداهمة.

جاء ذلك بوجود مصطفى جمعة سكرتير الحى، ومعاون رئيس الحى للإزالة والإشغالات ومعاون رئيس الحى للمرافق، ومأمور الضبطية القضائية بالحى ومديرى ومفتشى المتابعة الميدانية، وبحوث الإسكان ومهندسة إدارة المشروعات بالحى ومسئول شركة المياه.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365