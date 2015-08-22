بالصور.. إخلاء بلوك 2 مدخل 2 الغلبونى بالقبارى لخطورته على السكان

أخلى حى غرب برئاسة العميد محمد أبو شبانة أهالى بلوك 2 مدخل 2 الغلبونى بالقبارى، والصادر له قرار هدم حتى سطح الأرض لما به من خطورة، ويخشى من انهياره فى أى وقت على المارة والعمارات المجاورة، وتم إخلاء سكان البلوك وقطع المرافق عن البلوك من كهرباء ومياه.

من جهة أخرى، قامت المحافظة بتوفير عدد 10 شقق بمساكن زاوية عبد القادر، وتم تسكين أهالى البلوك بهم وتبقى عدد 4 محلات جار عرض وضعهم على إدارة الشئون القانونية لاتخاذ القرار فيما يضمن حقهم وحق الجهة الإدارية فى التنفيذ وإزالة الخطورة الداهمة.

جاء ذلك بوجود مصطفى جمعة سكرتير الحى، ومعاون رئيس الحى للإزالة والإشغالات ومعاون رئيس الحى للمرافق، ومأمور الضبطية القضائية بالحى ومديرى ومفتشى المتابعة الميدانية، وبحوث الإسكان ومهندسة إدارة المشروعات بالحى ومسئول شركة المياه.



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