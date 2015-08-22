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إصابة 10 في إنقلاب ميكروباص بطريق السخنة القطامية

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إصابة 10 في إنقلاب ميكروباص بطريق السخنة القطامية إصابة 10 في إنقلاب ميكروباص بطريق السخنة القطامية

 

حادث تصادم -أرشيفية

استقبلت مستشفى السويس العام، صباح اليوم، 10 مصابين بكسور وجروح بينهم 2 مصابين فى حالة غير مستقرة، في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق السخنة القطامية.

تلقي اللواء جمال عبد الباري مدير أمن السويس، إخطاراً من نقطة مستشفى السويس العام بوصول 10 أشخاص مصابين على خلفية  انقلاب سيارة ميكروباص ما تسبب فى ايقاف الطريق نصف ساعه حتي تمكنت إدارة تأمين الطرق من رفع مخلفات الحادث.

قال مصدر طبي إن المصابين تم نقلهم للمستشفى عبر 10 سيارات إسعاف، وجاري أسعافهم وتحديد حالتهم ومدي احتياجهم لعمليات جراحية من عدمه ، وجاري تحرير محضر بالواقعة وابلاغ النيابة لتولى التحقيقات.

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