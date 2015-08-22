صلاح يبدأ ماراثون الكالتشيو.. 6 حقائق لابد أن تعرفها عن روما

يعود الكالتشيو للنور من جديد، ويعود معه روما أقوى من الموسم الماضي آملا إنهاء سطوة يوفنتوس على المسابقة الإيطالية.

ومع سوق انتقالات ساخن جلبت فيه الأندية الإيطالية العديد من اللاعبين المتألقين والمتميزين، حط النجم المصري محمد صلاح الرحال في العاصمة، تحديدا في نادي روما، وصيف إيطاليا.

ويستعد صلاح لبدء مشواره مع ذئاب العاصمة الطامحين لاعتلاء قمة الكرة الإيطالية التي يتزعمها البيانكونيري في السنوات الـ4 الأخيرة.

ومع انطلاق الموسم الجديد وقص روما لشريط المباريات بحلوله ضيفا على فيرونا السبت، يقدم FilGoal.com تقريرا يضم 6 حقائق عن أصحاب الرداء الأصفر والأحمر.

البداية والعداوة

النادي تأسس عام 1927 بقرار من رئيس إيطاليا موسوليني الذي أراد تكوين ناديا بالعاصمة قادر على مقارعة فرق الشمال التي تسيطر على البطولات ميلان، إنتر ميلان ويوفنتوس.

فتم دمج 3 أندية بالعاصمة الإيطالية هي فورتيتودو، رومان وألبا أوداس مع بعضها البعض لتصبح ناديا واحدا إسمه روما.

لاتسيو الذي أنشيء قبل ذلك بـ27 عاما (1900) رفض الانضمام لهذا التحالف وفضل أن يبقى مستقلا بذاته.

ومن هنا تأتي العداوة التاريخية بين روما ولاتسيو، جمهور الأول يعتبر فريقه رمزا للوطنية وأكثر انتماءا للعاصمة، وجمهور الثاني يرى أن فريقه هو الأصل والأساس وصاحب الأحقية في تمثيل عاصمة إيطاليا.

قاسية كرة القدم

روما في عهده الذهبي (الثمانينيات) وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا عام 1984 ومن حسن حظه فإن المباراة كان مقررا لها أن تقام على ملعبه (أوليمبيكو) بالعاصمة الإيطالية.

وبعد أن استطاع إدراك التعادل أمام ليفربول، الذي كان مهيمنا على أوروبا في تلك الحقبة، امتد اللقاء لركلات الترجيح ليطيح عملاقي الفريق برونو كونتي وفرانشيسكو جراتسياني بأحلامه بإهدارهما ركلتين ترجيحيتين منحتا بطل إنجلترا اللقب.

نهائي قاري أخر خسره روما، الذي فشل في التتويج ببطولة قارية على مدار تاريخه، كان في كأس الاتحاد الأوروبي عام 1991 أمام إنتر ميلان.

الخامس

روما يأتي في المرتبة الخامسة من حيث الشعبية في كافة أرجاء إيطاليا.

مشجعو النادي تبلغ نسبتهم 7% من إجمالي جمهور كرة القدم في إيطاليا، خلف أندية يوفنتوس، إنتر، ميلان ونابولي.

20

مصر هي الجنسية رقم 20 التي يتضمنها فريق روما بعد انضمام نجم الفراعنة محمد صلاح للفريق.

أكثرهم الطليان (5 لاعبين)، وباقي الجنسيات هي رومانيا، كوت ديفوار، هولندا ، إنجلترا، مالي، بولندا، البوسنة، فرنسا، بلجيكا، البرازيل، الأرجنتين، صربيا، إسبانيا، كولومبيا، اليونان، تركيا، ألبانيا وألمانيا.

الملك

"ريي دي روما" أو ملك روما النجم الكبير فرانشيسكو توتي هو أكثر من لعب وسجل في تاريخ النادي.

712 مباراة خاضها، سجل فيها 289 هدفا. هو ثاني هداف في تاريخ الدوري الإيطالي (243) هدفا بعد سيلفيو بيولا (275).

بطل عالم

يمتلك الفريق 16 لاعب عبر تاريخه توجوا بكأس العالم للمنتخبات وهم بين صفوفه.

منهم قائد البرازيل كافو المتوج بمونديال كوريا واليابان 2002. وبعده توج الثلاثي الإيطالي توتي، دانييلي دي روسي وسيموني بيروتا باللقب عام 2006.