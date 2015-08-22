حى شرق الإسكندرية يشن حملة مكبرة لإزالة 4 عقارات مخالفة

شن اللواء سعيد الفوال رئيس حى شرق بحضور معاون رئيس الحى للإزالات وقوة من شرطة سيدى جابر حملة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقارات المخالفة.

نجحت الحملة فى إزالة 4 أدوار من العقار 92 شارع دارا سيدى جابر، وإزالة دور من العقار 98 شارع دارا سيدى جابر، بجانب إزالة 11 دورا من العقار79 بنى نوفل سيدى جابر، وإزالة دورين من العقار 7 شارع عبد اللطيف الصوفانى سيدى جابر.

يأتى ذلك بناء على تعليمات هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، بشأن القضاء على ظاهرة البناء المخالف.

من جهة أخرى رفعت إدارة الرصد البيئى بحى العامرية 258 طن تراكمات من المخلفات والقمامة بأماكن متفرقة، حيث رفعت من منطقة مبارك أ 36 طنا، ومن منطقة توشكى والنوبارية رفعت 36 طنا، ومن منطقة الكينج 48 طنا، ومن منطقة العامرية البلد 48 طنا، ومن منطقة الناصرية الجديدة والنجع الشرقى 48 طنا، ومن منطقة قشوع ونجع العرجى 42 طنا.

جاء ذلك بناءً على تعليمات علاء يوسف رئيس حى العامرية وتحت إشراف مديرة الإدارة ومعاونة رئيس الحى.