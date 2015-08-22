وصول 6 آلاف طن بوتاجاز و2500 طن ردة لموانئ السويس

يستعد ميناء الزيتيات بالسويس، اليوم، لاستقبال السفينة مصر جاز وعلى متنها 6 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

كما يشهد ميناء الأدبية استقبال السفينة نافى موون وعلى متنها 2500 طن ردة قادمة من اليمن والسفينة ليدى امنة لشحن 35 ألف طن فوسفات، على جانب آخر يشهد ميناء السخنة استقبال سفينة الحاويات كارديف قادمة من جدة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمانة وعلى متنها 224 راكبا و11 شاحنة و249 سيارة والسفينة نما اكسبريس وعلى متنها 34 شاحنة و11 راكبا، والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 34 شاحنة و34 راكبا، كما تغادر الميناء السفينة سيندر لينك وعلى متنها 28 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند والعبارة القاهرة وعلى متنها 1190 راكبا و126 سيارة.

يشهد ميناء الغردقة اليوم مغادرة العبارة الرياض وعلى متنها 1065 راكبا و147 سيارة. كما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة الرياض وعلى متنها 176 راكبا و50 سيارة ومغادرة العبارة الرياض وعلى متنها 1155 راكبا و141 سيارة.

ويغادر ميناء شرم الشيخ اليوم رحلتا مغادرة واستقبال السفينة نيوتاليس وعلى متنها 110 سائحين إلى ومن الكنيسة لممارسة الرياضات المائية ورياضة الغوص، كما شهد بالأمس مغادرة واستقبال السفينة نيوتاليس وعلى متنها 105 سائحين، واستقبال اليخت مسترال وعلى متنه 23 سائحا واليخت ويرل ويند وعلى متنه 19 سائحا قادمان للغردقة.