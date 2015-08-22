محافظ دمياط: منعنا سيارات النقل المحملة بالمواطنين من دخول بوابة رأس البر

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط فى بيان صادر عنه صباح اليوم السبت، إنه اصدر قرارا بمنع دخول سيارات النقل المحملة بالمواطنين داخل مصيف رأس البر، حيث تم توفير أتوبيس وطفطف لنقل المواطنين داخل المصيف وعدم منعهم من الدخول، حيث تنتظر سيارة النقل خارج البوابة .

وأشار المحافظ فى تصريحات صحفية اليوم السبت، إلى أن هذا القرار جاء حفاظا على أرواح المصطافين، فضلا أن هذه السيارات تستخدم ليلا فى مبيت بعض الأشخاص أو مبيتهم فى الحدائق، مما يتسبب فى إثارة الفوضى ليلا لسكان مدينة رأس البر.

وأكد أن مصيف رأس البر يرحب بكل رواده من المواطنين من أبناء دمياط ومن خارج المحافظة ولا يمكن منع المواطنين القادمين على سيارات النقل من دخول المدينة، وإنما عليهم الانتقال بوسيلة المواصلات التى تم توفيرها للاستمتاع بمصيف رأس البر .

وأضاف أننا نتكاتف معا فى دعم حملتنا القادمة "دمياط نظيفة بأهلها "والتى ستبدأ اعتبارا من 1 /9 /2015 لنؤكد بحق أن دمياط جميلة بأهلها.