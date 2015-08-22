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إصابة 13 شخصا بقرية الحميدات جنوب الأقصر عقرتهم "سلعوة"

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إصابة 13 شخصا بقرية الحميدات جنوب الأقصر عقرتهم "سلعوة" إصابة 13 شخصا بقرية الحميدات جنوب الأقصر عقرتهم "سلعوة"
أصيب 13 شخصا بجروح متفرقة، إثر عقر حيوان ضال يشبه "السلعوة" بقرية الحميدات بمدينة إسنا جنوب الأقصر.

وكان اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر تلقى أمس إخطارا من مستشفى إسنا المركزى، باستقبالها عددا من المواطنين بهم إصابات لعقر حيوان ضال يشتبه "السلعوة".

وأوضح التقرير الطبى للمصابين وجود جروح مختلفة بالأيدى والأرجل، وتم إعطاؤهم التطعيمات اللازمة للعقر وإسعاف الجروح وحجزهم بالمستشفى تحت الملاحظة.

وقال أحد المصابين، إن السلعوة دخلت إلى الأهالى فى بيوتهم وعقرتهم، ولم يتمكن الأهالى من اللحاق بها لسرعتها فى الهجوم والفرار، حرر بالواقعة المحضر اللازم.
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