ضبط 58 ألف لتر سولار وبنزين قبل تهريبها للسوق السوداء بالبدرشين

تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين ، من ضبط كميات كبيرة من المواد البترولية قبل تهريبها إلى السوق السوداء، حيث تم تحرير محضر لصاحب محطة وقود بمنطقة البدرشين نتيجة تصرفه فى كمية قدرها 193100 لتر سولار إضافة إلى 39138 لتر بنزين "80"، وتم تحرير محضر وجارى العرض على النيابة.

وقال اللواء محمود العشيرى مدير الإدارة العامة لمباحث التموين فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، إن غرفة عمليات الإدارة تقوم بشن حملات مستمرة على الأسواق ومحطات الوقود للتأكد من توافر السولار والبنزين، إضافة إلى ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم مع تحويل قضايا التلاعب فى الدعم إلى الكسب غير المشروع.

وأضاف مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، أن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، أصدر تعليمات بشأن مراقبة الأسواق والتصادى لأى محاولات للتعلاب فى منتجات السلع.