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بالصور.. سقوط سباك بحوزته تمثال فرعونى فى قبضة مباحث الجيزة

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ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على سباك عثر على تمثال فرعونى أثناء حفره لتركيب وصلة مياه بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة.

وكشفت تحريات العميد بهاء سالم مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة، أن المتهم قرر بيع التمثال واستعان بـ 4 أشخاص من أقاربه لبيع التمثال الفرعونى مقابل مليون جنيه.

وبإعداد الأكمنة قام ضباط المباحث فى التخفى فى زى صعيدى وأوهموا السباك بقدومهم من الصعيد لشراء التمثال، وأثناء عرضه على ضباط المباحث، تم ضبط السباك وباقى المتهمين.

وبإخطار اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة واللواء مجدى عبد العال مدير المباحث، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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