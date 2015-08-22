المتحدث باسم الوزراء: الصحة والتعليم ضمن أولويات الحكومة الفترة القادمة

قال السفير حسام القاويش المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء حريص على الجولات التفقدية فى المحافظات لعدد من المشروعات الخدمية سواء الخاصة بالإسكان أو الصرف الصحى، مؤكدا أن القطاع الصحى والتعليمى لهما الأولوية لدى الحكومة الفترة المقبلة.

وأضاف السفير حسام القاويش، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح أون"، المذاع على فضائية "أون تى فى" اليوم السبت، أن رئيس الوزراء لديه تقارير بالوضع الحقيقى للمناطق والجهات التى يقوم بتفقدها، وبالتالى يذهب وهو على علم كامل بما فيها.