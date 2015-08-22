وزير التعليم يعتمد اليوم قرارا بأسماء الفائزين فى مسابقة الـ30 ألف وظيفة

يعتمد اليوم الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، قرارات تعيين المعلمين الذين استوفوا الشروط وتقدموا بأوراق ومسوغات تعيينهم، وذلك ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم، والتى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى العام الماضى خلال الاحتفال بعيد المعلم.

وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أنه من المتوقع أن يشمل قرارات التعيين ما يقرب من 25 ألف معلم ومعلمة استوفوا كل الإجراءات المطلوبة، موضحا أن الـ5 آلاف المتبقية سيتم صدور قرار وزارى لهم بعد استيفائهم كافة الأوراق والإجراءات المطلوبة.

وأوضح المصدر أنه بالنسبة لفترة التدريب التى حددتها الوزارة بأسبوعين سيتم الإعلان عنها من قبل الأكاديمية المهنية للمعلمين سواء ما يتعلق بالتوقيت أو مقر التدريب وأسماء المتقدمين فى كل محافظة، موضحا سيتم مخاطبة المديريات التعليمية بشأن استكمال اجراءات التسكين والتعيين وتوقيع العقود، وأيضا الذهاب إلى الوزارة لاستلام أوراق المتقدمين لبدل الاغتراب التى أعلنت عنه الوزارة خلال الفترة الماضية.

وقال المصدر إن الوزارة تسلم أوراق بدل تقليل الاغتراب إلى المديريات غدا الأحد، مع منح المديريات كل التعليمات الخاصة بالمعلمين الجدد.