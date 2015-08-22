المؤبد لبديع والبلتاجي وأخرين.. والمشدد لـ28 في اقتحام قسم العرب ببورسعيد

قررت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، لمحاكمة المتهمين في قضية اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد وقضت بمعاقبة 19 متهمًا بالسجن المؤبد بينهم مرشد «الإخوان» الدكتور محمد بديع، والقيادي محمد البلتاجي وصفوة حجازي.

وتضمن القرار معاقبة 28 متهمًا بالسجن المشدد مدة عشر سنوات وتبرئة 68متهمًا. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد محمد وعضوية المستشارين سعيد عيسى وبهاء الدين فؤاد وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عطية.

كان النائب العام السابق أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، بناء على قرار المحامي العام لنيابات بورسعيد الكلية المستشار مصطفى عبادة، لقيامهم في الفترة من 16 غسطس 2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد اشترك المتهمون من الأول حتى التاسع في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 اشخاص من شانه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة ناريٍة وبيضاء وقنابل مولوتوف مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص و قد عصوا الأمر الصادر من رجال السلطة العامة آنذاك بتفريقهم.

و قد وقعت منهم تنفيذًا للغرض المقصود من التجمهر تهم استعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدموها ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم و إلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وفرض السيطرة عليهم، حيث تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان والموالين لهم عقب فض اعتصامي رابعة و النهضة و توجهوا لقسم شرطة العرب، حاملين الأسلحة النارية و الادوات المعدة للإعتداء على الاشخاص إلى أن وصلوا حتى باغتوا المجني عليهم بالإعتداء بتلك الأسلحة والأدوات مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم و سلامتهم و أموالهم للخطر و تكدير الأمن و السلم العام.

واقترنت جريمتهم بجناية القتل العمد في حق رجال الشرطة. كما قاموا وآخرون بقتل عمر السيد عمر إبراهيم، حيث تصادف وجوده بمحيط ديوان القسم بعد أن أطلقوا الأعيرة النارية عليه، كما قتلوا كل من السيد إبراهيم محمود، عبد الرحمن يحيى عبد السلام، حسن علي احمد، ومدحت ذكي محمد، عمدًا مع سبق الإصرار بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصاف وجوده بمحيط قسم شرطة العرب وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة والأدوات التي تستخدم في الغعتداء على الاشخاص والممتلكات.

كما شرع المتهمون وىخرون مجهولون في قتل الرائد محمد عادل عبد المنعم، أمينة السيد العربي، محمد احمد حسن، عمر سعد سعد، أحمد السيد أحمد، السيد أحمد مهران، جمال السيد متولي، وجابر فؤاد محمد، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجوده بمحيط ديوان قسم شرطة العرب،و أعدوا لهذا الغرض الأسلحة المبينة، إلا أنه خاب إثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج وضبطهم متلبسين بجريمتهم.

واستعملوا و آخرون مجهولون القوة والعنف مع موظفيين عموميين هم ضباط و أفراد قسم شرط العرب بأن أطلقوا عليهم الأعيرة النارية وقذفوهم بزجاجات المولوتوف والحجارة فاحدثوا اصابتهم، لحملهم بغير الحق على الإمتناع عن أداء عملهم ووظيفتهم وهو حفظ الأمن والسكينة العامة والحيلولة دون إقتحام قسم الشرطة وإحداث إصابة المجني عليهم.

وخربوا عمدًا أملاكًا عامة وهي ديوان عام القسم المملوك لوزارة الداخلية، وكان ذلك في زمن هياج و فتنة بقصد إحداث الرعب بين الناس تنفيذًا لغرٍض إرهابي، كما أتلفوا عمدًا المحال التجارية وترتب على ذلك ضرر مادي و جعل حياة المواطنين في خطر.