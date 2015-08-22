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الرئيس السودانى يصف مؤسسات حزبه بالضعف

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الرئيس السودانى يصف مؤسسات حزبه بالضعف الرئيس السودانى يصف مؤسسات حزبه بالضعف
انتقد الرئيس السودانى عمر البشير رئيس حزب المؤتمر الوطنى "الحاكم" بالبلاد، "مؤسسات حزبه، ووصفها بالضعف على مستوى العمل القاعدى فى الفترة الأخيرة، من خلال فشل الحزب فى الارتباط بقواعده لتحريكها"، وهدد فى هذا الصدد بإرسال لجان تفتيشية لمتابعة أداء الحزب بالولايات وسط قواعده.

وأعرب البشير- خلال اجتماع مجلس شورى حزب المؤتمر الوطنى "الحاكم" الليلة الماضية- عن تخوفه من ارتباط الحزب ببقاء الحالية، وليس حزبا حاكما بقواعده، ويكون شبيها بالاتحاد الاشتراكى مربوطا بحكومة ويزول بزوالها.

وأعلن الرئيس السوداني، نجاح القوات المسلحة والقوات النظامية فى القضاء على الحركات المتمردة، مشيرا إلى أن فلول التمرد ما زالت تحاول التعبير عن وجودها من خلال عمليات تنفذها من جنوب السودان، فضلا عن وجود متمردين سودانيين يقاتلون فى ليبيا من أجل المال.

وأكد البشير، أن خطة عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة فى إقليم دارفور، هى حصر كافة أنواع الأسلحة التى فى حوذة المواطنين بولايات دارفور تمهيدا لجمعها، مشددا على أن السلاح وسيارات الدفع الرباعى لن يسمح بتملكها أو تسييرها إلا من خلال القوات المسلحة والقوات النظامية، وقال "لن نسمح لأى شخص ولا جماعة ولا قبيلة أن تأخذ حقها بيدها".
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مصر 365

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