أحمد عسيرى:نحقق لمعرفة أسباب سقوط "الأباتشى" على الأراضى السعودية

أكد العميد الركن أحمد عسيرى، المتحدث باسم قوات التحالف، اليوم السبت، أنه يتم التحقيق لمعرفة أسباب سقوط الطائرة الأباتشى على الأراضى السعودية فى منطقة جازان واحترقها، موضحا قيام الفريق الفنى بمباشرة مهامه للوصول إلى النتائج.

وأضاف عسيرى- فى تعليقه الأول على نبأ استشهاد طيارين سعوديين جراء سقوط مروحية أباتشى بقطاع جازان فى تصريح خاص لقناة "العربية" الاخبارية- أنه " سيتم تحليل الطائرة ودراسة النتائج للتمكن من تحديد أسباب سقوطها"، مشيرا إلى الإعلان عن النتائج فور الانتهاء من التحقيقات.

وكانت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية فى اليمن قد أعلنت فى بيان لها مساء أمس الجمعة عن استشهاد الرائد طيار على بن محمد القرنى والنقيب طيار ناصر بن محمد الحارثى، إثر سقوط طائرة عمودية من نوع أباتشي، أثناء أدائهما واجب الدفاع عن حدود المملكة على الحد الجنوبى بقطاع جازان.

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