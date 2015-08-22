أخبار عاجلة

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أحمد عسيرى:نحقق لمعرفة أسباب سقوط "الأباتشى" على الأراضى السعودية

Google+ Print
أحمد عسيرى:نحقق لمعرفة أسباب سقوط "الأباتشى" على الأراضى السعودية أحمد عسيرى:نحقق لمعرفة أسباب سقوط "الأباتشى" على الأراضى السعودية
أكد العميد الركن أحمد عسيرى، المتحدث باسم قوات التحالف، اليوم السبت، أنه يتم التحقيق لمعرفة أسباب سقوط الطائرة الأباتشى على الأراضى فى منطقة جازان واحترقها، موضحا قيام الفريق الفنى بمباشرة مهامه للوصول إلى النتائج.

وأضاف عسيرى- فى تعليقه الأول على نبأ استشهاد طيارين سعوديين جراء سقوط مروحية أباتشى بقطاع جازان فى تصريح خاص لقناة "العربية" الاخبارية- أنه " سيتم تحليل الطائرة ودراسة النتائج للتمكن من تحديد أسباب سقوطها"، مشيرا إلى الإعلان عن النتائج فور الانتهاء من التحقيقات.

وكانت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية فى اليمن قد أعلنت فى بيان لها مساء أمس الجمعة عن استشهاد الرائد طيار على بن محمد القرنى والنقيب طيار ناصر بن محمد الحارثى، إثر سقوط طائرة عمودية من نوع أباتشي، أثناء أدائهما واجب الدفاع عن حدود المملكة على الحد الجنوبى بقطاع جازان.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل