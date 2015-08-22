أخبار عاجلة

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل نجلى برلمانى بمحافظة حضرموت اليمنية

Google+ Print
مقتل نجلى برلمانى بمحافظة حضرموت اليمنية مقتل نجلى برلمانى بمحافظة حضرموت اليمنية
قتل ثلاثة أشخاص من بينهم اثنان من أبناء فؤاد واكد رئيس الكتلة البرلمانية الجنوبية عندما أطلق مجهولون النار عليهم أمام منزلهم فى مدينة الحامى بمديرية الشحر محافظة حضرموت جنوب شرقى اليمن. وذكرت صحيفة / عدن الغد / الالكترونية أن الحادث أسفر عن إصابة شخص رابع نقل على أثره إلى المستشفى للعلاج.

ولم يعرف بعد ملابسات الحادث الذى أودى بحياة نجلى البرلمانى الجنوبى وهو معارض لجماعة الحوثيين كما استقال من حزب المؤتمر فى ثورة 2011.

ومن ناحية أخرى قالت الصحيفة أن مجهولين هاجموا مساء أمس مقرا امنيا يسيطر عليه تنظيم القاعدة بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت.

وأوضحت أن المسلحين المجهولين اطلقوا النار على مقر إدارة الأمن الخاص بالتنظيم فى المدينة وهو مبنى المؤسسة الاقتصادية العسكرية وقام عناصره على الفور بنشر نقاط أمنية حول المكان.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365