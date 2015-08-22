مقتل نجلى برلمانى بمحافظة حضرموت اليمنية

قتل ثلاثة أشخاص من بينهم اثنان من أبناء فؤاد واكد رئيس الكتلة البرلمانية الجنوبية عندما أطلق مجهولون النار عليهم أمام منزلهم فى مدينة الحامى بمديرية الشحر محافظة حضرموت جنوب شرقى اليمن. وذكرت صحيفة / عدن الغد / الالكترونية أن الحادث أسفر عن إصابة شخص رابع نقل على أثره إلى المستشفى للعلاج.

ولم يعرف بعد ملابسات الحادث الذى أودى بحياة نجلى البرلمانى الجنوبى وهو معارض لجماعة الحوثيين كما استقال من حزب المؤتمر فى ثورة 2011.

ومن ناحية أخرى قالت الصحيفة أن مجهولين هاجموا مساء أمس مقرا امنيا يسيطر عليه تنظيم القاعدة بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت.

وأوضحت أن المسلحين المجهولين اطلقوا النار على مقر إدارة الأمن الخاص بالتنظيم فى المدينة وهو مبنى المؤسسة الاقتصادية العسكرية وقام عناصره على الفور بنشر نقاط أمنية حول المكان.

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