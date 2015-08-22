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سفير اليمن بلندن: الحوثيون يوقفون رواتب العاملين فى 8 سفارات يمنية

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سفير اليمن بلندن: الحوثيون يوقفون رواتب العاملين فى 8 سفارات يمنية سفير اليمن بلندن: الحوثيون يوقفون رواتب العاملين فى 8 سفارات يمنية
صرح الدكتور ياسين سعيد نعمان سفير اليمن لدى بريطانيا بأن اللجنة الثورية التابعة لجماعة الحوثيين أوقفت رواتب موظفى سفارة اليمن فى لندن وسبع سفارات أخرى باعتبارها سفارات معادية لها.

وقال نعمان فى تصريح لموقع / المصدر أولاين / أن اللجنة الثورية للحوثيين أوقفت راتبه وكل العاملين بالسفارة وهو قرار كان متوقعا فى ظل استهدافهم لموظفى الدولة فى الداخل والخارج المعادين لانقلابهم على الشرعية.

وأضاف نعمان إن قرار الحوثيين شمل وقف رواتب اليمنيين العاملين فى سفارات دول مجلس التعاون الخليجى ما عدا سلطنة عمان ومصر وبعثة اليمن لدى الأمم المتحدة.

يذكر أن اللجنة الثورية التابعة للحوثيين هى الحاكم الفعلى فى صنعاء وتسيطر على كل الوزارات والمؤسسات الحكومية فى صنعاء والمحافظات الخاضعة للحوثيين.
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