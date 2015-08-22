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طبيب صيدلى: لا يمكن حتى الآن التنبوء بأضرار "فياجرا الستات"

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طبيب صيدلى: لا يمكن حتى الآن التنبوء بأضرار "فياجرا الستات" طبيب صيدلى: لا يمكن حتى الآن التنبوء بأضرار "فياجرا الستات"
على خلفية موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، على طرح فياجرا للسيدات، يحدثنا الدكتور مروان سالم الصيدلى والباحث فى الدواء عنها، مؤكدًا على أنها كانت فيما مضى تستخدم كدواء مضاد للاكتئاب، حيث كانت تقوى من الأعصاب وتضخ الدم لها، مما يساعد على التخلص من الاكتئاب.

وتابع مروان موضحا أن فياجرا السيدات طال البحث فى أمرها لسنوات وسنوات، وعلى الرغم من أنها كانت فيما مضى دواء للأعصاب، إلا أنه أصبح يمكن استخدامها فى مناحى علاجية أخرى أهمها علاج ضعف أعصاب المرأة وضعف رغبتها، مما يساهم فى تقوية قدراتها الجنسية وموصلاتها العصبية لتصبح أفضل من الناحية الجنسية.

أضرارها الجانبية لم تظهر بعد.. ويجب استخدامها تحت إشراف طبى
>وتابع "مروان" أن الفياجرا الجديدة لا يمكن التنبوء بأضرارها ومضاعفاتها بعد، فلم تنتشر بالشكل الكافى الذى يمكن الباحثين من اكتشاف أضرارها ومضاعفتها على صحة المرأة، كالفياجرا التى يتعاطاها الرجال والتى لها أضرار جانبية أيضًا.

ونصح بضرورة عدم الإسراع فى محاولة الحصول على فياجرا السيدات، إلا تحت إشراف طبى بحت، وفى الحالات التى تستحق العلاج بالفياجرا.

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مصر 365