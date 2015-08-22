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رئيس الموانئ البرية والجافة بأسوان: افتتاح منفذ أرقين نهاية العام

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رئيس الموانئ البرية والجافة بأسوان: افتتاح منفذ أرقين نهاية العام رئيس الموانئ البرية والجافة بأسوان: افتتاح منفذ أرقين نهاية العام
صرح اللواء جمال حجازى رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة، بأن الرحلة الاستشكافية الأولى للممرات التجارية الأفريقية، التى تم تدشينها بمدينة أسوان مساء أمس الجمعة، هدفها هو التعرف على العوائق اللوجستيه والرسوم الجمركية للحركة التجارية بين والدول الأفريقية للعمل على تذليلها وتهيئة المناخ الجاذب أمام الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين لزيادة معدلاتها.

وأشار إلى أن حجم الحركة التجارية بعد افتتاح منفذ قسطل لم تتجاوز الـ6 مليارات جنيه وهو لا يفى بطموحات الجانبين ولذا ستكون الرحلات الاستكشافية والتى بدأت بهذه الرحلة كمرحلة أولى بين أسوان - دنقله - الخرطوم، ثم سيتم تنظيم رحلات أخرى حتى كيب تاون بجنوب أفريقيا، وأكد جمال حجازى على أنه سيتم افتتاح منفذ أرقين البرى فى نهاية العام الحالى بالتنسيق مع الجانب السودانى من أجل العمل على زيادة معدلات الحركة التجارية.

من جهتها أكدت اليوم السفيرة أحلام عبد الجليل القنصـل العـام لجمهورية السـودان بأسوان، أن افتتاح المنافذ البرية بين مصر والسودان هو بمثابة أبواب الخير التى ستأتى ثمارها بالشكل الذى يتناسب مع الإرادة السياسية لقيادة البلدين، وحرصهم على تفعيل التكامل وخاصة فى ظل حماس من رجال الأعمال والمستثمرين يساندهم جهود كبيرة من محافظة أسوان والقنصلية السودانية، مؤكدة على أنه جار التنسيق لإزالة أى عوائق للحركة التجارية، وخاصة فى ظل منافسة جادة بين حركة النقل البرى وحركة النقل النهرى، لينعكس ذلك على تقديم خدمات أفضل لمواطنى مصر والسودان.

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مصر 365

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