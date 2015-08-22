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مصرع عامل صدمته سيارة نقل بأشمون فى المنوفية

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مصرع عامل صدمته سيارة نقل بأشمون فى المنوفية مصرع عامل صدمته سيارة نقل بأشمون فى المنوفية
لقى عامل بقرية طليا التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، مصرعه، وذلك إثر اصطدام سيارة نقل أثناء استقلاله دراجة نارية على طريق البرانية - طليا أمام قرية الكوادى بمركز أشمون تم نقله إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارًا من الرائد محمد عبد الصمد رئيس مباحث مركز أشمون يفيد بمصرع عصام صادق السيد 34 عاما عامل ومقيم بقرية طليا التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية صدمته سيارة نقل أثناء استقلاله دراجة نارية على طريق البرانية - طليا أمام قرية الكوادى بمركز أشمون، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365