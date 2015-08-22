مصرع عامل صدمته سيارة نقل بأشمون فى المنوفية

لقى عامل بقرية طليا التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، مصرعه، وذلك إثر اصطدام سيارة نقل أثناء استقلاله دراجة نارية على طريق البرانية - طليا أمام قرية الكوادى بمركز أشمون تم نقله إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارًا من الرائد محمد عبد الصمد رئيس مباحث مركز أشمون يفيد بمصرع عصام صادق السيد 34 عاما عامل ومقيم بقرية طليا التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية صدمته سيارة نقل أثناء استقلاله دراجة نارية على طريق البرانية - طليا أمام قرية الكوادى بمركز أشمون، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.