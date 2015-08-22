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مصرع طالب صعقا بالكهرباء أثناء تناوله مياه من "كولدير" بالمنوفية

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مصرع طالب صعقا بالكهرباء أثناء تناوله مياه من "كولدير" بالمنوفية مصرع طالب صعقا بالكهرباء أثناء تناوله مياه من "كولدير" بالمنوفية
لقى طالب بقرية مصطاى التابعة لمركز قويسنا لمحافظة المنوفية، مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء تناوله كوب مياه من مبرد بالشارع تم نقله إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من المقدم حاتم الدهشان رئيس مباحث مركز قويسنا يفيد من مصرع أحمد أحمد عبد السميع 17 عاما طالب ومقيم بقرية مصطاى التابعة لمركز قويسنا لمحافظة المنوفية صعقا بالكهرباء أثناء تناوله كوب مياه من مبرد بالشارع.

تم نقله إلى المستشفى وبتوقيع الكشف الطبى تبين أن سبب الوفاة الصعق بالكهرباء، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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