العثور على جثة "الكتعة" فى بحر شبين بالغربية مصابة بـ31 طعنة

عثر أهالى بقرية الراهبين مركز سمنود على جثة لرجل فى العقد السادس من العمر ببحر شبين، بجوار الهاويس، بانتشال الجثة اكتشف الأهالى وجود طعنات فى مناطق متفرقة بالجسد.

تلقى مركز شرطة سمنود إخطارًا من شرطة النجدة عن بلاغ أحد المواطنين بالعثور على جثة ببحر شبين بجوار الهاويس بقرية الراهبين، وقيام الأهالى بانتشالها.

انتقل المقدم محمد عاصم رئيس مباحث مركز سمنود والنقيب حازم حسام معاون مباحث المركز، وتبين أن الجثة لشخص يدعى "وحيد.ع.م" وشهرته "وحيد الكتعة" 55سنة عاطل - مقيم بجوار مسجد المتولى – ثالث المحلة (مسجل شقى خطر سرقات عامة سبق اتهامه فى 42 قضية) يرتدى ملابسه كاملة، وحافى القدمين وبالجثة (31 طعنة) بالصدر والبطن وجرح قطعى بالساعد الأيسر، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى سمنود المركزى.

تحرر المحضر 9445 إدارى مركز سمنود، وانتقل وكيل نيابة مركز سمنود وقام بمعاينة الجثة ومكان العثور عليها، وقرر نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاوى العام بطنطا لتشريحها.

بإخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية قرر تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، قاده اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، ضم العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والعقيد وليد الجندى وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود وضباط وحدة مباحث مركز المحلة، ويكثف فريق البحث جهوده لكشف غموض وملابسات الواقعة وتحديد المتهمين لضبطهم.

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