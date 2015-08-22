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وفاة طالبة عقب تناولها مادة غير معلومة بكفر الزيات

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وفاة طالبة عقب تناولها مادة غير معلومة بكفر الزيات وفاة طالبة عقب تناولها مادة غير معلومة بكفر الزيات
لقيت طالبة حتفها إثر إصابتها بهبوض حاد بالدورة الدموية عقب تناولها مادة غير معلومة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى طنطا الجامعى.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح السيد مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أشرف درويش مأمور مركز كفر الزيات، بورود إشارة من مستشفى طنطا الجامعى بوصول "صفاء م ع" 15سنة طالبة مصابة (مغص معوى وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية) نتيجة تناول مادة غير معلومة ووفاتها وبسؤال والدتها "عفاف ا ا 42سنة" ربة منزل قررت أثناء قيام ابنتها بالتوجه إلى أحد المحلات بالقرية لشراء بعض المتطلبات أصيبت بمغص معوى، وتم نقلها للمستشفى ووفاتها ولاتتهم أحدًا بالتسبب فى وفاتها.

وأفاد تقرير مفتش الصحة عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة، وسبب الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ناتج عن توقف مراكز المخ ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية من عدمه، ولم تتوصل تحريات المباحث إلى وجود شبهة جنائية فى الوفاة.

تحرر المحضر رقم 9611 إدارى مركز كفرالزيات، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.
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مصر 365