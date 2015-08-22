اليوم.. جنايات طنطا تنظر أولى جلسات محاكمة نجل حمدى الفخرانى

تنظر محكمة جنايات طنطا اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة أحمد حمدى الفخرانى ”هارب"، نجل البرلمانى السابق عن دائرة المحلة حمدى الفخرانى و6 آخرين فى قضية السطو المسلح على سيارة نقل الأموال بطنطا فى شهر يناير الماضى، وإطلاق أعيرة نارية على فردى حراسة من حراسات بطنطا وإصابتهم بطلقات نارية وسرقة مليون و350 ألف دولار والهرب.

كانت المستشار محمد معوض المحامى العام لنيابات غرب طنطا الكلية قد احال القضية رقم 925 جنح ثان طنطا والمقيدة برقم 360 كلى غرب طنطا المتهم فيها أحمد نجل حمدى الفخرانى البرلمانى السابق عن دائرة المحلة و6 آخرين إلى محكمة الجنايات فى قضية السطو المسلح، التى شهدتها مدينة طنطا على سيارة نقل أموال تابعة لشركة حراسات خاصة "تارجيت" وإطلاق النار على قائد السيارة واحد الحراس وسرقة مليون و350 ألف دولار من داخل السيارة والهرب بالأموال المسروقة.

وتحدد جلسة اليوم السبت لنظر أولى جلسات المحاكمة ترجع أحداث الواقعة لشهر يناير الماضى عام 2015 أثناء قيام 2 من العاملين بشركة "تارجت" للحراسات بطنطا بإنزال 5 حقائب بداخلها مليون، و350 ألف دولار أمريكى و2 مليون جنيه مصرى من سيارة ماركة "شيفروليه" خاصة بالشركة، وقام مسلحون يستقلون سيارة ملاكى بالنزول من السيارة وإطلاق أعيرة نارية من أسلحة نارية كانت بحوزتهم، مما أسفر عن إصابة أحدهما بطلق نارى بالرقبة ويدعى حاتم.ت31 سنة، والثانى أحمد.ج.ع بطلق نارى بالقدم وقاموا بسرقة 4 حقائب واستقلوا السيارة وفروا هاربين.

تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة قاده اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، والعميد بهاء البطراوى، رئيس مباحث المديرية، والعقيد وليد الجندى مفتش الإدارة المركزية بطنطا، والعقيد حسام نبيل، رئيس مكتب المصنفات بمديرية أمن الغربية، والمقدم وليد الصواف مفتش اداره البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية والمقدم عمرو الحو رئيس مباحث قسم ثان طنطا، والرائد أحمد عبدالستار معاون اول المباحث بقسم ثان طنطا والنقيب أحمد الحجار رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بقسم ثان طنطا والنقباء أيمن الشاذلى ومحمد الغول وحسن داود معاونى المباحث والنقيب أحمد الحجار رئيس وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بقسم ثان طنطا.

كشفت التحريات أن المتهمين أحمد حمدى الفخرانى، ع.اليمانى،ع.زغلول،م.ع،ص.م، م.حامد،م.ع تعرفوا على بعضهم البعض فى ميدان التحرير ابان ثورة 25 يناير واتفقوا على ارتكاب عمليات سطو مسلح وسرقة بالإكراه، حيث تم سرقة 3 سيارات بالإكراه من حى مدينة نصر ومن سيدة فى القاهرة الجديدة ومن مدينة المحلة بالإضافة إلى سرقة 100 ألف جنيه من أمام البنك العربى الأفريقى بمدينة نصر وواقعة سرقة بمدينة المحلة.

كما كشفت التحريات أن نجل البرلمانى السابق شاهد سيارة نقل أموال أمام أحد البنوك بالمحلة أثناء إنزال الأموال منها فقام بتصويرها وتتبع السيارة من المحلة حتى الشركة بشارع حسن رضوان التابعة لدائرة قسم ثان طنطا وقام بدراسة المنطقة ومواعيد دخول وخروج السيارة واجتمع مع باقى المتهمين ع.اليمانى،ع.زغلول،م.ع،ص.م ،م.حامد،م.ع بأحد المقاهى أسفل كوبرى غمرة بالقاهرة يوم 25 / 12 / 2014 وتوجهوا لمدينة طنطا لرصد ورفع مقر الشركة وتحديد الأدوار النهائية لأفراد العصابة، وتنفيذا لما اتفقوا عليه وبتاريخ الواقعة، حضروا جميعهم، واستقل السيارة السيراتو كل من "ع اليمانى" وصحبته "ع. زغلول"، وبحوزة كل منهم طبنجة 9 ملى وكذا "م. حامد"، وبحوزته بندقية خرطوش. واستقل السيارة ماركة أوكتافيا كل من "أحمد حمدى الفخرانى" بحوزته رشاش وصحبته "م. ع"، وبحوزته طبنجة عيار 9 ملى، واستقل السيارة الثالثة وماركتها كيا سيرا تو فيرانى اللون كل من "م. ع" و"ص.م" دون حيازة أى أسلحة نارية واقتصر دورهم على الوقوف على مدخل الشارع الموازى لمقر الشركة، من ناحية مسجد السلام، وإبلاغ باقى أفراد التشكيل حال مرور سيارة الشركة، لمنع هروبها من ناحية شارع حسن رضوان، وترجل مستقلا السيارتين الأولى والثانية، وقاما بالسطو على سيارة الشركة أثناء إنزال مستقليها حقائب الأموال، شاهرين أسلحتهم النارية، ملثمى الوجه، مطلقين أعيرة نارية صوب المجنى عليهم لمنعهم من المقاومة وضبطهم.

وفروا هاربين وقاموا بترك السيارات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة فى مركز السنطة واخرى فى قرية شبشير الحصة مركز طنطا والأخيرة بمنطقة أبو راضى بمدينة المحلة الكبرى وتمكن رجال المباحث من ضبط 4 متهمين وبلغ إجمالى المضبوطات حتى الآن 9 ملايين جنيه عبارة عن 4 ملايين جنيه شقق ومليون جنيه سيارات و2.5 مليون جنيه واشتراكات فى نادى وادى دجله بقيمة نصف مليون جنيه.