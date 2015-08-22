20سيارة إطفاء شاركت فى السيطرة على حريق مصنع مراتب بالعبور

أنقذت العناية الإلهية المنطقة الصناعية بمدينة العبور، فجر اليوم، بعد أن شب حريق هائل بمصنع مراتب بالمنطقة الصناعية، وتمت السيطرة على الحريق دون أى خسائر فى الأرواح.

شاركت 20 سيارة إطفاء تابعة لقوات إدارة الحماية المدنية بالقليوبية فى السيطرة على الحريق، بعد إبلاغ اللواء على عبد المقصود، مدير الحماية المدنية بالواقعة، قاد فريق الإطفاء العقيد عماد عياد قائد الحماية المدنية وفريق المفرقعات، كما أسرعت 10 سيارات إسعاف لمكان الحريق، ونجح رجال الإطفاء على مدار 5 ساعات متواصلة فى السيطرة الكاملة على الحريق قبل امتداده إلى المصانع المجاورة.

تبين للواء عرفة حمزة، مدير المباحث الجنائية، نشوب حريق بمصنع الألمانية للمراتب والمفروشات الكائن بالقطعة رقم 2 بلوك 20022 بالمنطقة الصناعية الأولى – دائرة القسم وأن المصنع على مساحة 1000 متر مربع ملك عبد النبى محمد بالمعاش، ومقيم القاهرة، مكون من ثلاثة طوابق الطابق الأرضى مؤجر لعاصم الغازولى لتطريز المراتب والطابق الأول مؤجر للمدعو نور الدين 33 سنة صاحب شركة جيرمان للتوكيلات والتجارة ومقيم مدينة نصر- القاهرة، والطابق الثانى مؤجر لعبد المنعم أمين، سورى الجنسية "صاحب مصنع لتطريز الملابس ومقيم – القاهرة"، وأتت النيران على محتويات الطابقين الأرضى والأول بالكامل.

بسؤال مالك المصنع ومستأجرى الطابقين الأول والثانى أيدوا ذلك، ولم يتهموا أو يشتبهوا فى نشوب الحريق جنائياً، ولم ينتج عن الحريق أى إصابات أو خسائر بالأرواح، تم التحفظ على مكان الحريق، وأخطرت الأدلة الجنائية لاتخاذ شئونها.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6064 إدارى قسم العبور لسنة 2015م، وبالعرض على النيابة العامة، قررت عرض أصحاب المصانع على النيابة مع تحريات المباحث.