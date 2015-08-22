تجديد حبس متهم 15 يوماً لإطلاقه النار على جاره فى سوهاج

قررت محكمة جنح مركز سوهاج، برئاسة المستشار أحمد عكاشة وسكرتارية ناصر عز الدين، بحبس المتهم "عمر – ع – ح" 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بإطلاق النار على جاره المجنى عليه "محمد.أ.م"، والشروع فى قتله من سلاح نارى بدائرة المركز.

بدأت الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث مركز سوهاج بلاغا بإصابة المجنى عليه بطلق نارى، وتم نقله للمستشفى للعلاج، وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة، بسبب خلافات الجيرة، حيث وقعت مشاجرة أطلق خلالها المتهم النار على المجنى عليه، وتم القبض على المتهم بمواجهة المتهم اعترف بالواقعة وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما.