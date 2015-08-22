أخبار عاجلة

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس متهم 15 يوماً لإطلاقه النار على جاره فى سوهاج

Google+ Print
تجديد حبس متهم 15 يوماً لإطلاقه النار على جاره فى سوهاج تجديد حبس متهم 15 يوماً لإطلاقه النار على جاره فى سوهاج
قررت محكمة جنح مركز سوهاج، برئاسة المستشار أحمد عكاشة وسكرتارية ناصر عز الدين، بحبس المتهم "عمر – ع – ح" 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بإطلاق النار على جاره المجنى عليه "محمد.أ.م"، والشروع فى قتله من سلاح نارى بدائرة المركز.

بدأت الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث مركز سوهاج بلاغا بإصابة المجنى عليه بطلق نارى، وتم نقله للمستشفى للعلاج، وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة، بسبب خلافات الجيرة، حيث وقعت مشاجرة أطلق خلالها المتهم النار على المجنى عليه، وتم القبض على المتهم بمواجهة المتهم اعترف بالواقعة وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365