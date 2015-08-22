انتشال جثة عاطل من مصرف قرية بولين بالبحيرة

عثر اليوم أهالى كفرالدوار بالبحيرة على جثة لشخص بمصرف قرية بولين دائرة المركز، حيث تبين من الفحص وجود جثة "محمود رمضان الصافى سليمان" بدون عمل ومقيم قرية بولين دائرة المركز وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى كفر الدوار العام.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود جرح قطعى بالأذن اليمنى وكدمة بالوجه من الناحية اليمنى وكشط جلدى بالظهر وخلف الساقين ناتج عن مرض جلدى قديم.

بسؤال شقيقه "عاشور رمضان الصافى سليم" إمام وخطيب ومقيم بذات العنوان قرر بمضمون ما تقدم وأضاف أن شقيقه كان يعانى من نوبات عصبية ولم يتهم أحدا بذلك.

توصلت تحريات ضباط وحدة المباحث بإشراف اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث إلى أنه حال سير المتوفى على حافة المصرف المشار إليه انتابته حالة إغماء مفاجئ وسقط بالمصرف مما أدى لإصابته ووفاته، تحرر المحضر 5039/2015 إدارى المركز.