أخبار عاجلة

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إصابة 5 أشخاص فى حادثين متفرقين بمدينة الغردقة

Google+ Print
إصابة 5 أشخاص فى حادثين متفرقين بمدينة الغردقة إصابة 5 أشخاص فى حادثين متفرقين بمدينة الغردقة
أعلن الدكتور حسام الدين جميل مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر عن وقوع حادثين متفرقين بطرق مدينة الغردقة، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، تم نقلهم لمستشفى الغردقة العام.

وأكد مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر أن الحادث الأول كان تصادم سيارتى ملاكى إحداهما البحر الأحمر رقم 13183 بسيارة نقل رقم 6972 بأول طريق المطار بالقرب من مدرسة رجاك بالغردقة، وأسفر عن إصابة طبيب أسنان يدعى محمد رمضان حامد 30 سنة وتم نقله إلى مستشفى الغردقة العام.

وأشار إلى أن الحادث الثانى تمثل فى انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من كمين المطار، وتم الدفع بسيارتى إسعاف للتعامل مع الحادث، وتم نقل المصابين وهم شريفة فتحى أحمد 30 سنة وانطباع عطا الله عبد الله 65 سنة ومبارك قناوى سعد 24 سنة وسيد محمد 25 سنة إلى مستشفى الغردقة العام، وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365