إصابة 5 أشخاص فى حادثين متفرقين بمدينة الغردقة

أعلن الدكتور حسام الدين جميل مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر عن وقوع حادثين متفرقين بطرق مدينة الغردقة، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، تم نقلهم لمستشفى الغردقة العام.

وأكد مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر أن الحادث الأول كان تصادم سيارتى ملاكى إحداهما البحر الأحمر رقم 13183 بسيارة نقل رقم 6972 بأول طريق المطار بالقرب من مدرسة رجاك بالغردقة، وأسفر عن إصابة طبيب أسنان يدعى محمد رمضان حامد 30 سنة وتم نقله إلى مستشفى الغردقة العام.

وأشار إلى أن الحادث الثانى تمثل فى انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من كمين المطار، وتم الدفع بسيارتى إسعاف للتعامل مع الحادث، وتم نقل المصابين وهم شريفة فتحى أحمد 30 سنة وانطباع عطا الله عبد الله 65 سنة ومبارك قناوى سعد 24 سنة وسيد محمد 25 سنة إلى مستشفى الغردقة العام، وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.