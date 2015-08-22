أخبار عاجلة

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إصابة 12 شخصا فى انقلاب ميكروباص على طريق (القطامية - العين السخنة)

Google+ Print
إصابة 12 شخصا فى انقلاب ميكروباص على طريق (القطامية - العين السخنة) إصابة 12 شخصا فى انقلاب ميكروباص على طريق (القطامية - العين السخنة)
أصيب 12 شخصاً فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق (القطامية - العين السخنة) بالسويس، وتم نقلهم إلى مستشفى السويس العام لتلقى العلاج.

تلقى اللواء جمال عبد البارى، مدير أمن السويس، إخطارا من مستشفى السويس العام بوصول 12 شخصا مصابين بإصابات مختلفة، نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص، ويتم علاجهم بمستشفى السويس العام.

وقال مصدر أمنى، إن المصابين معظهم من عمال الإنشاءات الذين يعملون بأحد مواقع العمل بالعين السخنة، وكانوا فى طريقهم إلى موقع العمل، وأن سبب الحادث هو السرعة الزائدة التى كان يقوم بها سائق السيارة الميكروباص، تحرر محضر بالواقعة، ويجرى التحقيق بالنيابة العامة والاستماع إلى أقوال المصابين فى الحادث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365