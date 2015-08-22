إصابة 12 شخصا فى انقلاب ميكروباص على طريق (القطامية - العين السخنة)

أصيب 12 شخصاً فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق (القطامية - العين السخنة) بالسويس، وتم نقلهم إلى مستشفى السويس العام لتلقى العلاج.

تلقى اللواء جمال عبد البارى، مدير أمن السويس، إخطارا من مستشفى السويس العام بوصول 12 شخصا مصابين بإصابات مختلفة، نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص، ويتم علاجهم بمستشفى السويس العام.

وقال مصدر أمنى، إن المصابين معظهم من عمال الإنشاءات الذين يعملون بأحد مواقع العمل بالعين السخنة، وكانوا فى طريقهم إلى موقع العمل، وأن سبب الحادث هو السرعة الزائدة التى كان يقوم بها سائق السيارة الميكروباص، تحرر محضر بالواقعة، ويجرى التحقيق بالنيابة العامة والاستماع إلى أقوال المصابين فى الحادث.